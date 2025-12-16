FRENTE COMÚN PENINSULAR TAXISTA PARA FRENAR COMPETENCIA DESLEAL DE LAS PLATAFORMAS, ANUNCIAN; “TODOS DEBEMOS PAGAR LOS MISMOS IMPUESTOS”

Taxistas de Campeche y Yucatán anunciaron con compañeros de Quintana Roo buscaran integrar un frente común peninsular para frenar la competencia desleal de las plataformas digitales, pues aunque dijeron no estar en contra de la modernidad, consideran injusto que ellos paguen múltiples impuestos y no así los que trabajan digitalmente y los desplazan laboralmente, lo que además ha generado conflictos o enfrentamientos.



En conferencia de prensa encabezada por Calix Teresita Vivas Cornelio, líder del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), y en la que participaron Víctor Manuel Ávila, representante de 45 agrupaciones de taxistas en Mérida, así como Carlos González, José Manuel Pérez Cortázar y Candelario Núñez, secretario de Trabajo, Difusión y de Honor y Justicia del FUTV, pidieron la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que se aplique la ley, “y eso es que paguen lo que nosotros pagamos, impuestos, porque se olvidan de las familias taxistas y parece que lo que quieren es desaparecernos”, dijeron.

El yucateco líder taxista aclaró que no están en desacuerdo con las plataformas, sino exigen que el servicio esté regularizado para estar en igualdad de condiciones para competir.



“Tratamos de hacer un frente común y buscamos hacer llegar a la Presidencia de México estas inquietudes, lo que prevalece y quita el trabajo y el sustento de muchas familias. Pedimos aplicar la ley que ellos mismos pusieron, pues incluso estamos pensando en devolver las placas ante el emplacamiento que se avecina al no ser redituable ni justo”.

“Pedimos al Gobierno Federal y al Estatal que entiendan que los taxistas pagamos impuestos y excesivos. Viene un cambio hacendario y no vemos justo que las personas no registradas estén laborando, quitando el sustento”, expuso.