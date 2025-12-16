DENUNCIA ABUSO DE AUTORIDAD ANTE VÍCTOR SARMIENTO Y ES CESADO, POR LO QUE RENUNCIA A MORENA

San Francisco de Campeche.- Al resaltar que es por conveniencia, sino por dignidad ante el abuso de autoridad del que fue víctima en la Secretaría de Educación, lo que reportó al secretario Víctor Sarmiento Maldonado y le pidió cambio de área para salvaguardar sus derechos e integridad, pero no sirvió de nada porque después fue cesado, tras lo cual pidió ayuda a la gobernadora, quien emitió recomendación para su reinstalación pero tampoco fructificó, “lo que convierte en cómplice, corrupto e ineficaz a un Gobierno”, el ingeniero en sistemas Néstor Alfredo Hernández Gutiérrez renunció a las filas de Morena, y denunció que el responsable del sector educativo privilegia la asignación de plazas y beneficios a familiares y allegados.

Y agregó: “Cuando un ‘Gobierno’ que dice representar al pueblo calla ante los abusos, protege a los agresores y castiga a quien denuncia, deja de ser transformación y se convierte en cómplice, corrupto e ineficaz. Ante la falta de respuesta institucional, solicité también el apoyo de la gobernadora Layda Sansores, quien emitió una recomendación expresa para mi reinstalación, así como para que se revisaran y sancionaran las violaciones a mis derechos humanos y laborales. A pesar de ello, a la fecha no ha existido cumplimiento ni respuesta efectiva”.

Resulta preocupante que mientras estas violaciones permanecen impunes, el titular de la Seduc esté más ocupado por otorgar plazas y beneficios a sus familiares y personas cercanas, en lugar de garantizar legalidad, imparcialidad y justicia para quienes hemos sido víctimas de abuso de poder y trabajamos de manera honrada, pacífica y responsablemente. Renuncio porque no puedo pertenecer a un proyecto que tolera la discriminación, normaliza la violencia institucional y castiga a quien denuncia. Mi salida, no es un retiro de la lucha, es el inicio de una defensa abierta, legal y pública de mis derechos y los de mi hija. No busco privilegios, ni mucho menos un trato preferencial, exijo y demando justicia. Hasta ahí la publicación.