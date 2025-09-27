CONFUNDE EL ACELERADOR CON EL FRENO Y CHOCA CONTRA SEÑALAMIENTO Y ÁRBOL EN EL PERIFÉRICO PABLO GARCÍA; BOLSAS DE AIRE LO SALVAN DEL HOSPITAL

Por ir a exceso de velocidad y sin las debidas precauciones, el conductor de un vehículo particular perdió el control y destruyó la parte frontal de su carro al chocar contra un señalamiento del Tren Maya y un árbol en el periférico Pablo García, luego de confundir el acelerador con el freno.

Paramédicos del sector salud lo valoraron, y sólo detectaron golpes menores que sufrió en el rostro gracias a que las bolsas de aire se activaron. No fue necesario llevarlo al hospital, aunque quedó detenido para el deslinde de responsabilidades.

Al lugar del accidente, ocurrido hoy sábado en la madrugada en la Campeche-Mérida, por zona del periférico con cruce con la avenida Costera, llegaron agentes de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del hecho, y descartaron que el chofer estuviera bajo los influjos del alcohol. El vehículo fue trasladado en grúa a un corralón, y el caso turnado a la Fiscalía General del Estado de Campeche.