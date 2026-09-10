MIENTRAS LA EDUCACIÓN DE HUNDE, LAYDA OTORGA “MEGAPUENTE”; ES UNA CONTRADICCIÓN: DIPUTADA TANIA GONZÁLEZ

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) y secretaria de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Tania González Pérez, criticó que la gobernadora Layda Sansores San Román haya otorgado un “megapuente” por los festejos patrios, en vez de redoblar esfuerzos educativos tras los resultados de las pruebas PISA 2025 que evidencian un retroceso en el aprendizaje de nuestros jóvenes.

Es contradictoria la determinación de la mandataria, subrayó, y recalcó que en Campeche el programa Escuelas de Tiempo Completo fue cancelado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con lo cual la jornada escolar que terminaba a las 2:30/ 3:30 de la tarde se redujo a la 1:20. “Todo esto impacta en el aprendizaje y el aprovechamiento de nuestros niños”, sostuvo.

Las condiciones económicas y de desarrollo nos están exigiendo y poniendo nuevos retos, y son las nuevas generaciones quienes van a enfrentarlas, aseveró González Pérez.

También recordó que la OCDE ha trabajado de la mano con México en modelos educativos anteriores, donde se priorizó el conocimiento puro y se ampliaron los periodos lectivos mediante Escuelas de Tiempo Completo.

La legisladora hizo un llamado a fortalecer la educación pública y a no sacrificar horas lectivas por decisiones administrativas, en un contexto donde las nuevas generaciones enfrentarán retos de desarrollo que exigen una formación sólida.