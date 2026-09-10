CORTOCIRCUITO EN REGISTRO DE LA CFE PROVOCA HUMO Y MOVILIZA A BOMBEROS EN EL CENTRO HISTÓRICO

Un reporte de incendio de vehículo movilizó a elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos hasta la calle 16, entre 53 y 51 del Centro Histórico; sin embargo, al llegar al sitio descartaron que la unidad estuviera incendiándose.

Durante la inspección, los cuerpos de emergencia detectaron que el humo provenía de un registro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado debajo del vehículo, donde se registraba un cortocircuito.

Ante el riesgo para peatones y automovilistas, fue necesaria la intervención de elementos de la Policía Estatal, quienes realizaron el cierre temporal de la vialidad mientras se esperaba el arribo del personal de la CFE para atender la falla y eliminar el peligro.