LLUVIAS AFECTAN IGLESIAS DE CAMPECHE; DIÓCESIS COORDINA ACCIONES CON EL INAH
Las condiciones climáticas han provocado afectaciones en algunos templos de la Diócesis de Campeche, principalmente en inmuebles históricos, por lo que autoridades religiosas mantienen vigilancia y coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El vocero de la Diócesis de Campeche, Marco Antonio Martínez Jiménez, explicó que cada parroquia y sus capillas están bajo el cuidado de un sacerdote, quien tiene la responsabilidad de supervisar tanto las condiciones materiales como las actividades espirituales de los recintos.
Señaló que las lluvias y condiciones climatológicas recientes ya generaron afectaciones en algunos templos, por lo que se mantiene comunicación permanente con personal del INAH para atender cualquier situación y evitar que los daños aumenten.
Como parte de estas acciones, el pasado martes 1 de septiembre se realizó una reunión entre varios párrocos responsables de iglesias históricas y personal del INAH, con el objetivo de revisar las condiciones de los inmuebles y establecer medidas de atención.
Martínez Jiménez indicó que la vigilancia continuará de manera coordinada para detectar oportunamente cualquier deterioro que pueda poner en riesgo el patrimonio religioso e histórico de la entidad.