jueves, septiembre 10, 2026
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MORENA DICE QUE LOS ALUMNOS TIENEN LA CULPA POR MALOS RESULTADOS EN PRUEBA PISA

Ante los malos resultados educativos que tuvo México en la prueba PISA, la senadora morenista Cleotilde Molina, atribuyó el rezago académico de los alumnos al uso constante de esta tecnología.

La legisladora sostuvo que los estudiantes están atrasados porque “todo el día están pegados al teléfono celular” y cuestionó el tiempo que los menores destinan a estos dispositivos. Aclaró que no considera que la tecnología sea negativa, pero defendió que su utilización debe ser moderada y supervisada.

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