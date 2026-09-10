jueves, septiembre 10, 2026
Lo último:
Municipales

HABRÁ APAGÓN EN EL CENTENARIO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CFE

ESCÁRCEGA.— La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en las líneas de distribución que abastecen a la región de la Junta Municipal de Centenario el viernes por la tarde, por lo que se prevén interrupciones en el suministro eléctrico durante este fin de semana.

Las labores comenzarán a partir de las 5:00 de la tarde y continuarán durante sábado y domingo. Entre los trabajos programados se contempla la limpieza de ramas que afectan el tendido eléctrico, así como el cambio de cuchillas a triple cuchilla en el ramal Portillo.

También se instalará un nuevo restaurador frente a la quesera y frente a las Amigas Despachadoras, como parte de las acciones para mejorar la seguridad y continuidad del servicio.

También te puede gustar

OBRA DE DRENAJE DE LA ALCALDESA CINTHYA VELÁZQUEZ INUNDA VIVIENDAS EN LA CALLE 39

RAMÓN OCHOA Y LAYDA PRESUMIERON OBRA FANTASMA EN CAMPO DEPORTIVO DE PIXTÚN, DENUNCIAN

PABLO TAMBIÉN “HEREDÓ” PROBLEMAS EN EL CABLEADO ELÉCTRICO DEL AFA, DENUNCIAN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *