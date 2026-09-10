HABRÁ APAGÓN EN EL CENTENARIO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CFE

ESCÁRCEGA.— La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en las líneas de distribución que abastecen a la región de la Junta Municipal de Centenario el viernes por la tarde, por lo que se prevén interrupciones en el suministro eléctrico durante este fin de semana.

Las labores comenzarán a partir de las 5:00 de la tarde y continuarán durante sábado y domingo. Entre los trabajos programados se contempla la limpieza de ramas que afectan el tendido eléctrico, así como el cambio de cuchillas a triple cuchilla en el ramal Portillo.

También se instalará un nuevo restaurador frente a la quesera y frente a las Amigas Despachadoras, como parte de las acciones para mejorar la seguridad y continuidad del servicio.