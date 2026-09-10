“EN CAMPECHE 63 DE CADA 100 HABITANTES SE SIENTEN INSEGUROS”, LAMENTA SULUB

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, 63 de cada 100 campechanas y campechanos se sienten inseguros, mientras que cinco de cada 10 personas manifiestan sentirse inseguras al caminar solas por la noche en los alrededores de su vivienda.

A través de redes sociales, el presidente de la Fundación Colosio, Miguel Angel Sulub, señaló que el panorama también alcanza a los hogares: tres de cada 10 registraron una víctima de delito. La tasa de víctimas aumentó 6 por ciento, al pasar de 18 mil 610 a 19 mil 735 por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, la tasa de delitos se incrementó 23.9 por ciento, al pasar de 22 mil 071 a 27 mil 341 delitos por cada 100 mil habitantes, colocando a Campeche como el cuarto estado con mayor aumento en este indicador.

El fraude aparece como el delito más frecuente, mientras que el costo promedio que enfrenta una persona afectada por un delito asciende a 4 mil 316 pesos. A la par, los datos muestran dificultades en la investigación: de cada 10 delitos denunciados, solo en seis se abre una carpeta de investigación y únicamente tres de esas carpetas se encuentran en trámite.

Uno de los indicadores más severos corresponde a la cifra de impunidad: 93.6 por ciento de los delitos no son denunciados o no se inicia una carpeta de investigación. Esto significa que una amplia mayoría de los hechos delictivos queda fuera de los procesos formales de investigación.

Los resultados fueron utilizados por Miguel Ángel Sulub para cuestionar el desempeño de las autoridades en materia de seguridad. “La primera responsabilidad que tiene el gobierno es dar seguridad y protección a las personas y familias campechanas. En Campeche no se cumple”, señaló en su publicación.