RICARDO MEDINA LLAMA A LA OPOSICIÓN A UNIRSE PARA SACAR A MORENA DEL GOBIERNO

El diputado Ricardo Medina Farfán llamó a las fuerzas de oposición a dejar de lado las diferencias y construir una alianza electoral para enfrentar a Morena en las próximas elecciones de Campeche.

“¿Queremos sacar a Morena del gobierno de Campeche? Tenemos que ir juntos”, afirmó, al insistir en que la oposición dividida no tendrá la misma fuerza para competir por el poder estatal.

El legislador fue tajante al señalar que no hay espacio para seguir postergando una definición: “Dejen de darle vueltas. Hay que ir juntos”