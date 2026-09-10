EXIGEN INTERVENCIÓN DE LA VICEFISCALÍA EN EL CASO DE ZINÁPARO; “GENTE ARMADA NOS IMPIDE PASAR Y AFECTA A MÁS DE 70 PESCADORES”

Escárcega.- Ante el problema que se vive en Altamira de Zináparo por la disputa de la laguna, debido a que les impiden entrar a pescar, vecinos de esa comunidad exigen la intervención de la Vicefiscalía para actuar contra la gente armada que vigila la entrada al lugar.

Explicaron que se trata de un camino cosechero autorizado por el ejido; sin embargo, una persona impide el acceso y afecta a más de 70 pescadores.

“La gente armada nos está provocando para que actuemos mal, por eso exigimos a las autoridades que nos hagan caso e intervengan. Ya es hora de que resuelvan y nos echen la mano, pues vivimos al día”, subrayaron.