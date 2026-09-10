DOS ADULTOS MAYORES CONFUNDEN TARJETAS DEL BIENESTAR Y SE QUEDAN SIN COBRAR SU PENSIÓN

Escárcega.- Lo que parecía un robo terminó siendo una confusión entre dos adultos mayores del ejido Don Samuel, quienes intercambiaron accidentalmente sus tarjetas del Banco del Bienestar y provocaron que uno de ellos no pudiera cobrar su pensión.

El incidente movilizó a elementos policiacos hasta una sucursal del Banco del Bienestar, luego de que se reportara un supuesto robo; sin embargo, al revisar el caso se descubrió que ambos beneficiarios habían confundido sus tarjetas mientras revisaban las fechas de vencimiento de los plásticos.

Al acudir a cobrar su pensión, uno de los adultos mayores recibió la notificación de que la tarjeta no correspondía con su identidad. La situación generó preocupación hasta que se confirmó el intercambio accidental. El afectado tuvo que acudir al domicilio de su amigo para recuperar su tarjeta y poder realizar el trámite correspondiente. La confusión se complicó debido a que uno de los adultos mayores no sabe leer ni escribir, lo que dificultó identificar correctamente su plástico.