ABANDONAN ATAÚD EN PLENA CALLE DE SEYBAPLAYA; SEÑALAN A “EL CHARAL”

Vecinos del barrio de Guadalupe, en Seybaplaya, se llevaron un fuerte susto al descubrir un ataúd abandonado en la vía pública, lo que provocó alarma entre quienes transitaban por la zona durante la mañana de este miércoles.

El hecho ocurrió en la calle 39, entre 12 y 14, por lo que habitantes del sector dieron aviso inmediato a la Policía Municipal. Al sitio acudieron elementos uniformados para corroborar el reporte y asegurar el área.

De acuerdo con testigos, el presunto responsable sería un sujeto apodado “El Charal”, identificado como Henrry A. T., de 22 años, quien presuntamente ingresó al antiguo cementerio para sustraer la caja mortuoria. Se desconoce el motivo de la acción, aunque se presume que intentó venderla como chatarra y, al verse señalado, huyó del lugar. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.