LOS PROPÓSITOS

Con las 12 campanadas que marcaron el fin de 2025, doña Chela se apuró en comer las tradicionales 12 uvas para plantear sus propósitos del nuevo año, sus metas y sus retos, así como sus deseos de bienestar para su familia cercana y sus entrañables amigos del Parque Principal.

–“Que Dios no conceda vida y salud y que nos libere del riesgo mortal de caer en algún hospital público, donde no hay medicinas, ni médicos ni equipos” deseó en primera instancia la exburócrata estatal.

–“Que no caigamos en manos de los mafiosos marcelos que se han convertido en un peligro más que en un factor de seguridad” recitó don Memín. Cerraron el año asesinando a balazos a un albañil en Xpujil, pero a lo largo de todo 2025 cometieron todo tipo de abusos sin que nadie les haya puesto un alto, ya que son cómplices de todas las irregularidades en que incurre su jefa” subrayó.

–“Que la gobernanta deje de traer a más foráneos para ocupar cargos de primer nivel, deseó el poeta Casimiro. Han desplazado a valiosos profesionistas locales que no solo tenían más experiencia sino que a lo largo de su trayectoria han dado resultados, mientras que los actuales son unos parásitos que solo vienen a saquear las arcas públicas y después se irán cuando el pueblo los saque del poder”.

–“Mi mayor deseo, externó el gurú del grupo, el viejo Julián, es que el pueblo siga siendo libre, que los sobornos que reciben vía programas sociales para cerrar los ojos a esta desastrosa realidad, no surtan efecto, sino que se mantenga ese espíritu combativo y valiente para exigir a las autoridades que den resultados o que renuncien. Deseo que los ciudadanos mantengamos el valor de confrontar a los malos gobiernos”.

–“Yo sé que no puedo pedir doble, bromeó doña Chela, pero también hago votos porque fracasen todos los intentos de la Tía gobernanta para encarcelar a sus críticos; que los jueces federales enmienden toda esa regazón que han hecho los jueces y magistrados estatales para avalar la censura, la represión y el acoso judicial, y que logren restituirle a los ciudadanos sus derechos consagrados en la Constitución.

También deseo que fracase la pretensión guinda de instaurar en nuestro país una dictadura” concluyó.