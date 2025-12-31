PELEA DE PAREJA MOVILIZA A POLICÍAS TRAS REPORTE DE ASALTO EN AVENIDA CONCORDIA

La noche del martes, un reporte al 911 alertó a las autoridades por un presunto asalto a una mujer, a quien le habrían robado su cartera, lo que provocó la movilización de agentes motorizados y patrullas estatales hacia la avenida Concordia. Al llegar al estacionamiento de Soriana Balneario, los oficiales localizaron a una fémina tirada sobre el pavimento, por lo que fue auxiliada de inmediato mientras se verificaba la situación.

En el lugar se estableció que el presunto agresor era su pareja sentimental y que ambos discutían por la cartera; al soltarla durante el forcejeo, la mujer cayó de espaldas. Paramédicos del SAMU brindaron atención médica, y al decidir ambas partes no proceder legalmente, los elementos estatales les indicaron retirarse como advertencia para evitar ser asegurados por alterar el orden público, tras lo cual las autoridades se retiraron del sitio.