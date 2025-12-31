“NINGUNA NAVIERA CONFIARÁ SU CARGA EN ESE SISTEMA”

LA CORRUPCIÓN DESCARRILÓ EL INTEROCEÁNICO Y EL SUEÑO DE SER EJE LOGÍSTICO DEL MUNDO: LUIS LEX

En un video publicado en sus redes sociales, abogado y creador digital Luis Lex afirmó que lo ocurrido en el Istmo de Tehuantepec no fue un accidente, sino el colapso de una promesa, el reflejo de la corrupción misma que hoy vivimos con la cuarta transformación, porque el Tren Interoceánico se descarriló tras invertirle más de 80 mil millones de pesos para “conectar” el Pacífico con el Atlántico para arrebatarle el mercado al canal de Panamá, pero ¿a qué costo?

El equipo que se compraron, expuso, fueron trenes que se trajeron de Estados Unidos, porque ahí los sacaron de operación, que tenían de vida entre 40 y 50 años, máquinas que fueron probadas pero a lo mejor no lo suficiente, fueron traídas para recorrer vías que acaban de ser rehabilitadas por constructoras de dudosa procedencia.

Es aquí donde se relaciona la corrupción con el clan de los López Beltrán, subrayó, y agregó que obviamente las críticas siempre fueron fundadas por la cercana relación entre los contratistas, amigos de los López Beltrán, y la calidad con la que las obras del Tren Maya se habían realizado. “Se habló de un clan de corrupción y de tráfico de influencias en estas mega obras del Gobierno”, aseveró.

La presencia militar no pudo evitar la tragedia: 15 desvividos y casi 100 heridos en una ruta que apenas cumplía 2 años tras su modernización, y ya empezó el juego de las culpas, porque van a señalar a la oposición, a hablar de sabotaje y de que todos los que critican deben ser sancionados porque se están colgando en una tragedia, sin embargo, los datos duros apuntan a la falta de mantenimiento y fallas en la nivelación de las vías, o sea, un problema de construcción.

Luis Lex sentenció: “La corrupción es el sello de esta megaobra, y a nivel internacional esto es un mensaje terrible, porque ninguna naviera va a confiar su carga en un sistema que no puede garantizar la estabilidad de sus propias vías. El sueño de ser el nuevo eje logístico del mundo se hunde en el fango de la 4T”.