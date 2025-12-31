ALZAR LA VOZ Y SEÑALAR A LOS INTOCABLES TIENE UN COSTO MUY ALTO, COMO LAS PRESIONES A VANIA PÉREZ POR PEDIR QUE INVESTIGUEN A ADÁN

Por: Fuerza Informativa Azteca.

A través de un reporte, el noticiero televisivo a nivel nacional de Fuerza Informativa Azteca alertó que en México se paga un costo muy alto por alzar la voz, por señalar a los intocables, a los impunes y a los consentidos, y un caso es el de Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, quien denunció presiones tras pedir investigar a Adán Augusto López por inconsistencias patrimoniales.

Sin respuesta del Senado, concluye su encargo a finales de enero del próximo año, señalando un sistema que protege al poder y castiga a quien se atreve a cuestionarlo. “Está por encima del Estado de Derecho y eso es muy grave”, lamentó Vania Pérez.