SIN PERMITIR ENTREVISTAS, LAYDA LLEGÓ AL INFORME PRIVADO DE ALCUDIA

San Francisco de Campeche.- Rodeada de sombrillas para protegerla del Sol y con abrazos y besos de bienvenida de su secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, y del pastor del Congreso, diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez, entre otros, la gobernadora Layda Elena Sansores llegó a la Casa de Justicia para presenciar el informe del titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), el poblano Juan Pedro Alcudia Vázquez, acto al que se impidió el acceso a los medios de comunicación.

Los integrantes de la comitiva de recepción formaron una valla humana, para impedir que los reporteros no afines al régimen cuatroteísta se acercaran a la mandataria para entrevistarla