SUMA SPSC DE MARCELA MUÑOZ OTRO SEÑALAMIENTO DE DERECHOS HUMANOS; AHORA POR CASO JOEL YNURRETA

CODHECAM ORDENA A LA SPSC FRENAR PUBLICACIONES CONTRA JOEL YNURRETA

San Francisco de Campeche.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) dictó medidas cautelares contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) por publicaciones difundidas desde sus plataformas oficiales que, de acuerdo con la resolución, descalificaron y estigmatizaron al periodista Joel Ynurreta.

El acuerdo, emitido dentro del expediente 1430/Q-238/2025, establece que la autoridad deberá instruir al personal de la Policía Estatal para abstenerse de realizar actos de molestia o persecución que carezcan de justificación legal en agravio del quejoso.

Entre las medidas ordenadas también se encuentra retirar de las redes sociales oficiales de la SPSC las publicaciones señaladas y abstenerse de emitir nuevos comunicados que representen descalificaciones personales contra Ynurreta.

La CODHECAM documentó al menos nueve publicaciones e intervenciones institucionales difundidas entre octubre de 2025 y julio de 2026, tras realizar inspecciones en marzo y agosto de este año. El organismo señaló que la continuidad de este tipo de mensajes representaba un riesgo de nuevos actos de la misma naturaleza.

La SPSC cuenta con un plazo máximo de tres días naturales para informar a la Comisión si acepta las medidas cautelares y presentar las evidencias correspondientes sobre su cumplimiento.

El acuerdo fue firmado por la presidenta de la CODHECAM, Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía.