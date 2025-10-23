jueves, octubre 23, 2025
MÁS DE UN 1 MES SIN AIRE ACONDICIONADO EN SALÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL INSTITUTO CAMPECHANO, DENUNCIAN

Campeche.- A través de redes sociales, la usuaria y alumna de Educación Artística del Instituto Campechano, Dorcas Chi, denunció que su salón lleva más de un mes sin que funcione el aire acondicionado, ante lo cual los tienen con un ventilador y las puertas abiertas.

Pese a reportar ante la plataforma del buzón de quejas del IC, agregó, las condiciones no mejoran y los alumnos sufren de calor, incluso en ocasiones los rayos del sol les pegan directamente.

Consideró injusta esta situación, porque las condiciones no mejoran pese a pagar colegiaturas.

