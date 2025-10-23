HALLAN A ABUELITO SIN VIDA DETRÁS DE LA ALBARRADA DE UNA VIVIENDA

Calkiní.- En la comunidad de Santa Cruz Pueblo, en el Municipio de Calkiní, un adulto mayor perdió la vida esta mañana al caer detrás de la albarrada de una vivienda, dentro de la cual su bicicleta estaba “estacionada”.

Temprano, un vecino encontró al hoy occiso de cabeza, tras lo cual avisó a familiares y al número de emergencias y llegaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), para confirmar el deceso.

También llegaron policías a acordonar el área y personal de la Fiscalía General del Estado, para levantar el cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.

Vecinos señalaron que el abuelito solía salir a ingerir bebidas alcohólicas.