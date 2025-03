IGNORA LAYDA A PAPÁS QUE ACUSAN ENCARCELAMIENTO INJUSTO DE SU HIJO

Ciudad del Carmen.- Desesperados porque, afirman, a pesar de que no hay pruebas su hijo está recluido en el Cereso de Carmen y siendo procesado por el caso de los 2 jóvenes asesinados en La Manigua, los padres del joven Luis Arturo “N” intentaron infructuosamente hablar con la gobernadora Layda Sansores, quien se limitó a mirar por las ventanillas de la unidad en que se retiró del Centro de Convenciones y Exposiciones “Carmen XXI”, acompañada del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus.



Decepcionado por no haber sido atendido por la mandataria estatal y con un sobre amarillo en mano, el papá afirmó que su hijo está detenido por un delito que no cometió, pues la Fiscalía sólo tiene una llamada anónima que no existe en el 089 y además salió negativo en la prueba de rodizonato de sodio.