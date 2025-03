URGE QUE LAYDA SE PRONUNCIE CONTRA DESAPARICIÓN DEL TUA O TOMAREMOS OTRAS MEDIDAS, ADVIERTEN CAMPESINOS

Campeche .- El Comité de Defensa del Tribunal Unitario Agrario acudió al Palacio de Gobierno en busca de respuesta a su solicitud de audiencia con la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, porque su respuesta definirá las acciones que tome el sector campesino para que el TUA regrese, sin embargo, la mandataria no estaba porque viajó a Carmen para reunirse con el director general de Pemex y empresarios carmelitas, y les dijeron que este miércoles o jueves sería la entrevista.



José Rubén Cab, de Cayal, advirtió que los habitantes de los poblados “están calientes”, y no queremos que se tome como una rebeldía por parte de nosotros, pues buscan una solución, “pero si le pisan el callo al campesino ya no entienden razones y no queremos llegar a eso”.



Queremos que el Gobierno entienda que no somos sus enemigos, somos partícipes de su lucha, pero queremos que nos acompañe, como lo hizo la gobernadora de Guerrero, que logró acuerdos con la Federación, sentenció.

En tanto, Román Velázquez González, de Fuerza Campesina, insistió en que es necesario que Layda Sansores se pronuncie en relación a la desaparición del TUA.



“Ya hemos aguantado mucho tiempo, pero es necesario que ella nos diga qué va a pasar, por eso buscamos su apoyo para que no quiten el TUA de Campeche, que afecta al sector campesino. Esperaremos su respuesta, porque no queremos tomar otras medidas”.



Velázquez González invitó a todas los habitantes de las comunidades rurales y sus autoridades, a sumarse a la lucha que a todos corresponde, “porque si nos quitan el TUA será un duro golpe para el campo”.

