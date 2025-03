EL GOBIERNO SOLAPA CONTAMINACIÓN DE PEMEX PORQUE SÓLO LE INTERESA GENERAR DIVISAS, DENUNCIAN

Para evitar que trabajadores grabaran derrames, la petrolera prohibió el uso de celulares

El presidente de Ecovigilantes de Ciudad del Carmen, Miguel Benítez Heredia, denunció que autoridades ambientales han solapado la contaminación que durante años ha causado Pemex en esta región, porque en lugar de investigar exige nombres y coordenadas, fotos de buena calidad y 5 días, ya no 15 ó 10, para reunir pruebas, de lo contrario, no la aceptan, por lo tanto, al Gobierno no le interesan los daños al medio ambiente, sino generar divisas, ese es el meollo del asunto en este caso.



Recalcó que la exparaestatal nunca ha querido reconocer los daños ambientales ocasionados en la Sonda de Campeche por la actividad petrolera, en referencia a las fotos que circularon sobre un supuesto derrame de crudo en la plataforma Akal-C1, sin que Pemex se haya pronunciado al respecto.



Benítez Heredia recordó que la petrolera prohibió el uso de teléfonos celulares en las plataformas, para evitar que los trabajadores grabaran evidencias de derrames sin control.

