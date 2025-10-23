¡INESPERADO VISITANTE! LAGARTO DEAMBULA EN CALLES DE LA COLONIA ESTRELLA

VECINOS LO ASEGURAN Y LLEVAN A LA CALETA PARA LIBERARLO

Ciudad del Carmen.- Sobre la calle cuarenta y dos B por cuarenta y dos E de la colonia Estrella, vecinos vivieron momentos de tensión y miedo durante las primeras horas de hoy jueves, luego de que un lagarto de tamaño mediano saliera de su hábitat natural y deambulara por las calles de ese sector.

El reptil fue avistado cerca de La Caleta, de donde habría salido, ante lo cual varios ciudadanos se organizaron rápidamente para evitar algún incidente o hecho donde alguno pudiera salir herido.

De acuerdo con los testigos, el lagarto —de aproximadamente un metro y medio de largo— se desplazaba con calma, aunque su sola aparición provocó que las personas se mantuvieran a distancia prudente por temor a un ataque. Un grupo de vecinos decidió intervenir, y utilizando sogas logró asegurarle el hocico y parte del cuerpo para evitar cualquier riesgo.

Tras varios minutos de maniobras, los colonos controlaron al reptil sin lastimarlo, y con ayuda de otros vecinos lo llevaron a La Caleta, donde lo liberaron. Aclararon que su intención nunca fue agredir al animal, sino evitar que ingresara a las calles principales o causara algún accidente. “Sólo queríamos que regresara a su hábitat sin que nadie saliera lastimado”, comentaron.

Luego llegó personal de Protección Civil a tomar conocimiento de lo ocurrido y verificar que el lagarto no representara peligro para la comunidad. Afortunadamente, todo quedó en sorpresa y susto.