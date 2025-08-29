NIEGA SHEINBAUM DESABASTO DE MEDICINAS AL AFIRMAR QUE CENTROS DE ESPECIALIDADES PIDEN DE MÁS

Cdmx.- Al afirmar que la Secretaría de Salud ha estado trabajando en protocolos de atención con especialistas de todo el país, asociaciones médicas y médicos de instituciones públicas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay desabasto de medicamentos, sino que centros de especialidades piden de más.

Ahora, explicó, los protocolos de atención definen qué medicamentos deben comprar o solicitar las instituciones públicas, a partir de las especialidades que tienen, y cada vez ayudarán más en las compras.