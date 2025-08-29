viernes, agosto 29, 2025
Lo último:
NacionalesSalud

NIEGA SHEINBAUM DESABASTO DE MEDICINAS AL AFIRMAR QUE CENTROS DE ESPECIALIDADES PIDEN DE MÁS

Publicad0rTelemar

Cdmx.- Al afirmar que la Secretaría de Salud ha estado trabajando en protocolos de atención con especialistas de todo el país, asociaciones médicas y médicos de instituciones públicas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay desabasto de medicamentos, sino que centros de especialidades piden de más.

Ahora, explicó, los protocolos de atención definen qué medicamentos deben comprar o solicitar las instituciones públicas, a partir de las especialidades que tienen, y cada vez ayudarán más en las compras.

También te puede gustar

Emite PRI lineamientos para elección de nueva dirigencia

telemarwebmaster_gs2m70wg

“No se la lleven”, gritan padres de embarazada con síntomas de Covid-19

telemarwebmaster_gs2m70wg

8 de cada 10 perros tienen garrapatas: Especialista de la UNAM

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *