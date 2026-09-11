CIUDADANOS POR CAMPECHE LE PIDE A BERNHARD REHN INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO EN EL FORO “AH KIM PECH”

-Hasta la fecha no hay presentación pública ni proceso de consulta, información o socialización con la comunidad, critica el colectivo

A través de un escrito dirigido al encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), el austriaco Bernhard Rehn, el colectivo “Ciudadanos por Campeche” pidió información de la construcción de un teatro y espacio para las artes en el Foro “Ah Kim Pech”, pues, exponen, hasta la fecha no hay presentación pública oficial del proyecto ejecutivo, ni proceso de consulta, información o socialización con la comunidad.

Ante aspectos preocupantes como el impacto ambiental y permisos correspondientes ante Semabicce y Semarnat, y el origen del recurso, monto de la inversión y proceso de licitación, solicitan a Bernhard Rehn el proyecto ejecutivo completo, estudio de mecánica de suelo, manifestación de impacto ambiental, monto total de la obra, tiempo de construcción y estudio de mercado que garantice que es una obra prioritaria, necesaria y demandada por la población.

También, piden suspender cualquier proceso de licitación o inicio de obra en tanto no se garantice el derecho a la información y a la participación ciudadana, y convocan al funcionario a una reunión informativa para presentar el proyecto.

las obras de construcción del Teatro del Pueblo y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que intervenga.

Al calce del documento firman Nelson Gallardo Ordóñez, Sara Escalante Flores, Magda Collí Pacheco, Leandro Dzib Reyes, Carlos Núñez Pérez, Jorge González Valdez, Fernando Almeida Cobos, Antonio Moreno Bernés, Carlos Rueda Soberanis, Enrique Cruz Carranza, Nicte-há Aguilera Silva, Marco Bazán Mapén y Lorenzo Chim Caamal, Rafael Ruiz Moreno, Gerardo González Chan y Homero Bojórquez Rivero.