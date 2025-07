CIRCULA EN REDES: ¿LOS HOMICIDIOS SON SIMULADOS Y EL RECIENTE ASESINATO DE UNA MADRE UNA LEYENDA URBANA?, PREGUNTAN CIBERNAUTAS A LAYDA

Tras afirmar en su programa semanal que los señalamientos sobre supuesta ola de inseguridad en el Estado es parte de una campaña de fake news con fines políticos, a la gobernadora Layda Sansores le preguntaron cibernautas si los homicidios son simulados, si el reciente @sesin@to de una madre de familia fue una leyenda urbana y por qué anda en camionetas blindadas, además del señalamiento de que no sabe lo que pasa porque se la pasa viajando, entre otros comentarios.

El desacuerdo es evidente en reacciones como: “Y los homicidios son simulados también, los asaltos, el tráfico de enervantes, todo es simulado?”, “Es pura mentira lo que dice la gobernadora, que se ponga a trabajar y que haya más seguridad… no está viendo cuánta muerte hay”, “Y como madre va a saber lo que pasa en el Estado si nunca está, se la pasa viajando”, y “Usted sígale pensando que los campechanos estamos en Narnia. Ahí nos veremos en el 2027”.

Otros más escribieron: “Campeche esta echo un asco en cuestión de seguridad”, “Si la seguridad es un ‘éxito’, salgan a sus eventos del Gobierno sin escoltas!”, y “P#nd_ja no es, sabe que la debe, por eso trae guaruras y choferes armados, el que nada debe, nada teme!!! Esa señora ya está loca, puras incoherencias dice!!!! Siempre se ha burlado de los campechanos y lo seguirá haciendo con su carita de mosca muerta, es de las personas que tira la piedra y esconde la mano!!!”.

Algunos señalamientos subieron de tono con: “Cuánta enfermedad mentirosa, pero en fin @sesin@tos, extorsiones, secuestros, y mucho más que va en aumento pero en fin. Sigue cuidando a Marcela, Gobierno lleno de nepotismo y mentiras”, “Su fund_ll0 hediondo cada día está peor en Campeche”, “No hay seguridad porque los mismos policías son los, mafiosos te detienen por cualquier pretexto para sacarte dinero”, y “Si hay tanta seguridad como dice, por qué entonces andan en camionetas blindadas y con muchos escoltas, eso es porque es todo lo contrario la situación a su discurso ya sólo las personas sin cerebro le creen”.

Otros señalamientos fueron: “Inch3 ieja como ella anda con su séquito de seguridad!!!!! Que ande sola como cualquier ciudadano a pie… sin su barbie policía!!!”, “Con todo respeto señora, si tuviera dignidad ya se hubiera ido con toda su mafia”, “Cómo es posible que diga semejante mentira…Será que el ‘alemán’ la ronda ya”, y “Me imagino que a la señora que acaban de matar y dejaron a su hija herida fue una leyenda urbana”.

El sentir de reprobación hacia la Administración laydista quedó de manifiesto con: “Qué pena da esta señora”, “En serio ya me da miedo…XK esta señora no vive en nuestro Estado”, “No lo creo” y “Pues tenemos lo que elegimos como pueblo y de ahora en adelante a conformarnos con lo que ellos decidan, ya que estamos en sus manos porque así lo queremos, seguiremos en manos de la delincuencia organizada, pues no sólo Campeche, sino todo el país por los abrazos y no balazos”.

También: “Antes del Gobierno morenista Campeche, sí era un Estado seguro, ahora ya no”, “Pues lo que se ve no se juzga. Y la inseguridad está a todo lo que da. Muertos, robos, @salto$, etc. etc. no se puede tapar el sol con un dedo”, y “Hablan de politizar todo de partidos opositores pero los campechanos tienen otras estadísticas de seguridad; hagan una encuesta a los campechanos a ver qué opinan”.

Además: “Qué no la engañen. Salga a la calle sin avisar y pregúntele a la gente de cada lugar mencionado en las noticias”, y “Creo que no alcanza ver más que cerca de sus narices, o creo ya le falla la 100 porque la verdad, todos ven lo contrario que ella. Tanta desgracia y ella dice que todo está excelente”.