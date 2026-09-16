INE INICIA CAMPAÑA INTENSA PARA ACTUALIZAR EL PADRÓN ELECTORAL EN CAMPECHE

El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha desde el primero de septiembre la Campaña Anual Intensa (CAI) para actualizar el Padrón Electoral y la Lista Nominal que serán utilizados durante la próxima Jornada Electoral, la cual estará vigente hasta el 25 de enero de 2027 y permitirá a la ciudadanía acudir a cualquiera de los nueve módulos de atención instalados en Campeche para realizar trámites relacionados con su credencial para votar.

Durante este periodo podrán solicitar inscripción al Padrón Electoral, corrección de datos, cambio de domicilio, reincorporación, reposición o renovación de la credencial con fotografía.

El INE informó además que los jóvenes que alcancen la mayoría de edad hasta el día de la elección podrán solicitar anticipadamente su inscripción, con el propósito de participar por primera vez en los próximos comicios. Para realizar los trámites deberán presentar en original acta de nacimiento, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y una identificación vigente con fotografía. Para inscripciones por primera vez y reincorporaciones también será necesaria la CURP certificada.

Cabe señalar que la información proporcionada presenta una discrepancia en la fecha de la Jornada Electoral: inicialmente señala el 6 de junio de 2027, mientras posteriormente menciona el 6 de julio de 2027 como referencia para quienes cumplirán 18 años. Por ello, este último dato requiere confirmación del INE.