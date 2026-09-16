¿Y LAS MEDICINAS? EXHIBEN GASTO MILLONARIO DEL IMSS EN PUBLICIDAD PARA EL SEGUNDO SHEINBAUM

El creador de contenido Mike Monroy exhibió que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habría gastado 6.3 millones de pesos en publicidad en Facebook para promocionar el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con una revisión que realizó en la Biblioteca de Anuncios de Meta. El tiktoker señaló que, entre el 4 de junio y el 1 de septiembre, el gasto registrado del Instituto alcanzó los 7.5 millones de pesos, de los cuales 6.3 millones corresponderían únicamente a los últimos siete días del periodo consultado.

Monroy afirmó que las campañas activas durante esos días estaban destinadas a promocionar el informe presidencial y comparó los 6.3 millones de pesos con el costo de insumos, medicamentos y personal de salud: según sus cálculos, equivaldrían a 2 mil 133 camillas de traslado, más de 182 mil cajas de losartán, 64 mil de metformina, medicamentos para 91 pacientes con cáncer o contratos anuales para 42 enfermeras o 22 médicos. También señaló que el gasto histórico del IMSS en Meta desde 2020 rondaba los 9 millones de pesos, por lo que lo erogado en esa semana representaría alrededor del 70% de esa cantidad. Los datos, indicó, pueden consultarse públicamente en la Biblioteca de Anuncios de Meta.