CIRCULA EN REDES: REPOBLAR FUNCIONA Y LEVANTA ECONOMÍAS PESQUERAS… PERO MÉXICO IGNORA A LAS ESPECIES COMERCIALES: MAREA ALTA

A resaltar que las bahías de México necesitan ser repobladas, pues se están quedando sin camarón y puede propiciar la caída económica de pueblos enteros, la página Marea Alta recalcó que no es problema nuevo, tampoco algo sin solución, pues está documentado que otros países lo lograron, es decir, el repoblamiento de especies marinas no es experimento, sino una estrategia probada.

¿Sabías que China, Japón, Estados Unidos, Australia, Italia, España y Filipinas ya “resucitaron” sus bahías… y nosotros seguimos esperando?, preguntó, y como ejemplo citó que el segundo país asiático empezó a repoblar su bahía con pargo rojo hace más de 50 años, y la captura comercial que había caído a 71 toneladas en 1976, se recuperó hasta registrar 213 toneladas en 1991, y hoy libera cerca de 9 millones de juveniles de esta especie cada año.

Otro ejemplo es Estados Unidos, que hizo lo propio con la jaiba azul.

El mundo entero ya demostró que se puede recuperar el camarón de una bahía muerta y levantar económicamente a un pueblo pesquero completo, porque si la primera está viva, la segunda también, pero si no hay cambio la población está condenada a desaparecer.

No es un experimento, es una estrategia probada en 6 países, con resultados de hasta 700% más pesca en solo 2 años.

Entonces, ¿por qué México se quedó al último?

No es magia, sino biología aplicada con seriedad, seguimiento científico y comunidades pesqueras dispuestas a trabajar por su propio futuro, resume Marea Alta, pregunta: “¿Entonces por qué México se quedó al último pese a que tienen camarón?”, y responde: “Le falta estabilidad económica en el pueblo pesquero, pues se trata de comunidades enteras que dependen de la existencia de especies en la bahía para capturar, pues no tienen acceso a las granjas acuícolas privadas por las cuales apuesta el sistema al resultarle más fácil y cómodo, pero sólo beneficia a unos cuantos, además de enfocarse sólo en especies en peligro de extinción, como el caballito de mar, para cumplir con la agenda ambiental”.