PREOCUPA CIERRE DE MAQUILADORAS Y DESEMPLEO, Y NO HAY TRABAJO COORDINADO CON EL GOBIERNO PARA ATRAER INVERSIONES: COPARMEX

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Campeche, Alejandro Risueño Rivas, señaló que los cierres de empresas son el síntoma más notorio de la situación económica que vive el Estado, y son resultado de los factores que afectan a la economía, como la baja en el petróleo y la deuda de Pemex con los proveedores locales, mientras por otro lado el Gobierno no promueve trabajo coordinado para impulsar juntos la llegada de empresas.