A DAR EL “GRITO” CONTRA LAS AUTORIDADES QUE NOS HAN FALLADO, DAÑADO A NUESTRAS FAMILIAS Y PERSIGUEN A CRÍTICOS, CONVOCAN

A través de un video en sus redes sociales, el dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, expresó que hoy en noche se conmemora el “Grito” de Independencia, sin embargo, debería ser un grito en contra de las £j£cuc¡ones de cada semana, de la falta de apoyo a los emprendedores campechanos y de la pérdida de miles de empleos que afectan a muchas familias ante la indiferencia de quienes gobiernan.

También convocó a dar el grito en contra del tren fantasma (Tren Ligero) que sólo costó miles de millones de pesos, de las autoridades que niegan a los miles de desaparecidos y no apoyan a sus familias que los buscan, y también ante un jaguar (escultura) y un barquito que solamente estorban.

Hoy, México y Campeche, afrontan muchos problemas que roban nuestra paz y felicidad y las autoridades permanecen indiferentes ante ello, subrayó, y sentenció: “Es momento de pasar a la acción y defender lo que nos importa para hacer de este país y Estado un mejor lugar”