667 MIL VIVIENDAS CONTRATADAS, PERO SOLO 277 MIL ESTÁN EN CONSTRUCCIÓN: SOCIEDAD CIVIL MÉXICO

Un documental de Sociedad Civil México cuestiona la forma en que el Gobierno Federal presenta las cifras del Programa de Vivienda para el Bienestar, al señalar la diferencia entre viviendas contratadas y aquellas que efectivamente se encuentran en construcción. El análisis parte del anuncio de 667 mil viviendas contratadas, cifra presentada como un avance del 37 por ciento respecto de la meta sexenal de 1.8 millones; sin embargo, el propio material sostiene que únicamente 277 mil están en etapa de obra y 89 mil han sido asignadas. El documental advierte que términos como “contratada”, “en obra”, “asignada” y “entregada” corresponden a etapas diferentes y considera que mezclarlos puede modificar la percepción sobre el avance físico del programa.

El análisis también pone bajo revisión las cifras relacionadas con créditos del Infonavit, cartera vencida, empleos asociados al programa, impacto económico y reducción de la pobreza. Sociedad Civil México cuestiona que estimaciones o reestructuraciones financieras puedan comunicarse como resultados ya materializados y señala la importancia de diferenciar entre proyecciones, contratos y resultados efectivos. En materia de pobreza, el documental destaca que la reducción reportada entre 2018 y 2024 corresponde a 13.4 millones de personas y no de familias, mientras que en vivienda plantea que el número de contratos debe distinguirse de las casas terminadas y entregadas a sus beneficiarios.