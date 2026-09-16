COLCHÓN DE VOTOS

En Campeche hay 385 mil 811 beneficiarios de los programas sociales. Y esa cifra representa el 54 por ciento del padrón electoral que, es de 710 mil 903 ciudadanos con credencial para votar.

Para entender las razones por las que Morena sigue encabezando las preferencias electorales, a pesar de los escándalos en que se han visto envueltos algunos de sus más conspicuos representantes –gobernadores, alcaldes, senadores, secretarios del gabinete, etcétera—hay que voltear a ver a la cantidad de beneficiarios de los programas sociales.

Quiérase o no, el padrón de los que reciben alguno de los programas del bienestar, es un votante cautivo para el régimen.

Por eso, cada vez que pueden, los líderes del partido oficial se encargan de machacar la idea que esos beneficios se otorgan “gracias” a la presidenta, y eso quiere decir también que se dispersan gracias al partido en el poder.

En Campeche son 385 mil 811 los beneficiarios de los programas sociales. Y esa cifra representa el 54 por ciento del padrón electoral que, con el corte más reciente de septiembre de este año, contabilizaba a 710 mil 903 ciudadanos con credencial para votar.

Si a esa cifra de beneficiarios/votantes, le eliminamos a los menores de edad, que reciben becas escolares o apoyos para uniformes y útiles, nos quedarían aún más de 300 mil personas en edad de votar, y con ese total se puede ganar sin problema una elección en este Estado.

Por eso es que el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León suele presumir que van a arrasar en los próximos comicios. En su razonamiento aritmético-político, está convencido de que cada beneficiario de un programa social, es un voto seguro para el partido en el Gobierno.

Y a lo mejor no este del todo errado, pero tampoco tiene la certeza al 100 por ciento de que las cosas funcionan así. Hay segmentos de la sociedad que tienen una visión más crítica, que están bien informados, y que saben que el dinero de los programas sociales no sale de Morena sino de los impuestos que se recaudan, y que por tanto no está obligado a votar por ese partido.

Pero hay un colchón electoral que sí le va ser leal a Morena y son los 95 mil 745 adultos mayores que reciben su pensión del bienestar. Este grupo poblacional es el más agradecido porque los rescataron del olvido y porque les han dado un ingreso para sobrellevar la grave situación económica.

Son ellos y ellas, personas de la tercera edad quienes acuden en mayor cantidad a los eventos oficialistas, como la visita presidencial. Son los más agradecidos y los más leales, que constituyen también el voto duro del morenismo y que le otorgan a ese partido la ventaja en las encuestas.

Si algún encuestador quiere que le digan que se va votar por Morfena, basta con que entreviste a un adulto mayor. Y si los partidos de oposición quieren rescatar algún porcentaje de este importante segmento poblacional, tienen que convencerlos de que 3el dinero que reciben no es gracias a Morena.