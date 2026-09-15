COMO JUAN ESCUTIA, MENOR REPRESENTA A LOS NIÑOS HÉROES EN JALISCO

Una representación de la historia de los Niños Héroes llamó la atención en Ameca, Jalisco, luego de que un menor participara en una escena alusiva a Juan Escutia desde el balcón de la Presidencia Municipal.

La actividad habría sido realizada por el Colegio Niños Héroes de Ameca como parte de una recreación de la Gesta Heroica. Durante la representación, el estudiante apareció envuelto en una bandera de México y realizó un salto desde el balcón como parte de la escena, momento que quedó registrado en video y comenzó a circular en plataformas digitales.