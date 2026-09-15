SÍNDICA DE TENABO EXHIBE CARENCIAS Y SEÑALA QUE PROBLEMAS DEL MUNICIPIO NO SE RESUELVEN “CON SIMPLE PINTURA”
La síndica de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Tenabo, María Guadalupe “Lupita” Chable Cab, lanzó cuestionamientos sobre la atención que reciben los espacios y servicios públicos del municipio, al señalar que las necesidades de la población requieren soluciones de fondo y no trabajos superficiales.
A través de un video difundido en Facebook, la funcionaria municipal mostró las condiciones de espacios públicos, particularmente deportivos, y sostuvo que las prioridades deberían concentrarse en servicios como pavimentación, alumbrado público y agua potable.
“Las necesidades de fondo no se resuelven con simple pintura; eso solo es simulación”, expresó Chable, quien aseguró que la propia ciudadanía conoce las condiciones que prevalecen en las calles y diferentes sectores de Tenabo.
Afirmó que continuará con la gestión y vigilancia para que los recursos municipales se destinen a las necesidades que considera prioritarias y se traduzcan en beneficios concretos para las familias de Tenabo.