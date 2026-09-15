REAPARECIÓ LA RÉPLICA DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA COMO PARTE DE LA ESCENOGRAFÍA PARA EL ÚLTIMO “GRITO” DE LAYDA; ¿CUÁNTO COSTÓ?

Sin que hasta el momento haya informe del Gobierno Estatal sobre uso y costo, reapareció la réplica del Ángel de la Independencia, ahora como parte de la decoración del escenario instalado junto al Palacio de Gobierno, para el último “grito” de Layda Sansores como gobernadora.

Como si Campeche careciera de símbolos que la identifican como Estado, Layda Sansores prefirió ordenar dicha escultura para sentir que está en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, y no en la calle 8 del Centro Histórico de la capital campechana.

La réplica llegó a finales de agosto y fue colocada en la Plaza de la República, sin embargo, ante las críticas ciudadanas la escondieron hasta el día de hoy martes 15 de septiembre.

Tras la ceremonia está programado el concierto de La Original Banda Limón, y también se prevé un toque o tinte proselitista a la celebración por la presencia anunciada de figuras de Morena junto a la gobernadora, en momentos que el escenario político se intensifica rumbo al relevo en la gubernatura.