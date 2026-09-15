“EL GOBIERNO NO SE HA DADO CUENTA DE LA CRISIS ECONÓMICA”: MEDINA FARFÁN; ALERTA POR CIERRE DE NEGOCIOS Y PÉRDIDA DE EMPLEOS

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán, acusó al gobierno del estado, encabezado por Layda Elena Sansores Sanroman, de permanecer ajena a una crisis económica que, aseguró, ya se refleja en cierre de negocios, pérdida de empleos y menores ingresos para las familias campechanas.

“Campeche vive una crisis económica y el gobierno no se ha dado cuenta”, declaró tras cuestionar que las autoridades continúen con “informaciones alegres” cuando, desde su perspectiva, la situación económica que enfrenta la población muestra otra realidad.

El dirigente priista puso como ejemplo el cierre de una planta maquiladora en Calkiní, donde afirmó que más de 350 empleos fueron cancelados. Aunque señaló que las liquidaciones se realizaron conforme a la ley, advirtió que cientos de familias de la zona norte dejaron de contar con un ingreso seguro.

Medina Farfán también encendió las alertas sobre las plantas de Karim’s, y que más de 700 trabajadores podrían quedar sin empleo, situación que representaría otro gølp£ para la economía estatal y para las familias que dependen de esas fuentes laborales.

“Urge que el gobierno salga de su burbuja”, sentenció el dirigente del PRI, al advertir que, de continuar esta situación, serán las familias campechanas las que enfrenten directamente las consecuencias.