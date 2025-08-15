“NO SABES CONDUCIR EL CONGRESO”, LE DICE ABRAHAM QUIJANO A ANTONIO JIMÉNEZ TRAS INTENTAR RECONVENIR Y LIMITAR SU PARTICIPACIÓN

CENSURAN AL PRIÍSTA APAGÁNDOLE EL MICRÓFONO PARA DAR VOZ SÓLO AL MORENISTA

Luego de que el diputado plurinominal de Morena, José Antonio Jiménez Gutiérrez, le exigió al mocista Pedro Hernández McDonald apegarse a la logística de las comparecencias, pues, aseguró, fue aprobado por todos los legisladores, el priísta Jorge Salim Abraham Quijano le recalcó que ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones parlamentarias, les guste, no les guste o les incomode.

Además, continuó el tricolor, “se me hace muy bajo que involucren a los coordinadores parlamentarios cuando no están y, tercero, el reglamento no fue aprobado por todos los diputados, sino por la mayoría de Morena ante un formato incómodo hasta por los titulares de las dependencias”.

Jiménez Gutiérrez tomó el micrófono e intentó responder, pero Abraham Quijano le recalcó que no hay diálogo personal, por lo cual lo que quisiera decirle lo hiciera al terminar el evento, pues es momento de los secretarios, no de usted. Compórtese.

En un momento de la discusión le apagaron el micrófono a Abraham Quijano, con lo cual coartaron su libertad de expresarse y de defenderse, a pesar de que era su turno de hacer sus preguntas a los funcionarios. A Jiménez Gutiérrez le permitieron seguir hablando.

Al encenderle de nuevo el micrófono, el priísta expresó: “…Usted no me va a venir a enseñar nada, el que tiene que aprender es usted, porque no sabe conducir un Congreso”.

Y en una evidente muestra de tolerancia, permisividad, complicidad y subordinación hacia el presidente de la Junta del Congreso, el también morenista Carlos Ucán, quien presidió la Mesa Directiva, salió en defensa de Antonio Jiménez al reconvenir solamente al priísta Abraham Quijano.