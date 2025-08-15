DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO PERMITE QUE ASEGURADORAS NO PAGUEN INDEMNIZACIONES A TRABAJADORES DE PLATAFORMAS, QUE SON UN RIESGO

Efraín Marín Chablé, secretario general del Sindicato de Obreros Marginados Carmelitas, advirtió sobre las condiciones de riesgo en las plataformas petroleras de la Sonda de Campeche y las irregularidades cometidas por aseguradoras para evadir el pago de indemnizaciones a trabajadores, lo que demuestra que estamos en un Gobierno corrupto.

Marín Chablé subrayó que los obreros de petroempresas realizan la mayor parte de las actividades a bordo y enfrentan mayor exposición a accidentes laborales. Sin embargo, denunció que las pólizas de seguro suelen contener errores intencionales en los datos personales de los trabajadores, lo que permite a las aseguradoras negar el pago en caso de l3s¡ones o fall3cim¡ento.

Exhorté a los obreros, en su mayoría jóvenes, a que revisen que su documentación esté en orden y verifiquen que la póliza de seguro de vida no tenga errores, porque cualquier inconsistencia es utilizada como pretexto para no pagar la indemnización, alertó.

Marín Chablé aseguró que en numerosos casos las aseguradoras insertan equivocaciones en nombres, apellidos o domicilios, para obstaculizar los reclamos de las familias de trabajadores afectados.

Asimismo, criticó que los obreros de empresas contratistas reciben salarios más bajos y son los más explotados, mientras en accidentes registrados a bordo, quienes más sufren l3s¡ones o pierden la vida son ellos, mientras el personal de Pemex permanece en oficinas.

Marín Chablé criticó que el Gobierno no ha logrado eliminar los riesgos en las plataformas, cuyas estructuras no reciben mantenimiento adecuado, ni ha intervenido contra las aseguradoras involucradas en actos de corrupción.