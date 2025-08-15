CUESTIONAN A SHEINBAUM SOBRE LA INTENCIÓN DE AMPLIAR EL TREN MAYA A OTROS PAÍSES CUANDO NO ESTÁ AL 100% EN MÉXICO, Y RESPONDE QUE EL PROYECTO ES UN ÉXITO

Durante su visita a Guatemala, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en un evento oficial sobre por qué se pretende ampliar el Tren Maya a otros países si aún no está concluido en México. En respuesta, aseguró que el proyecto ha sido un éxito, pues más de 1.5 millones de personas lo han utilizado y lo calificó como una obra estratégica para el desarrollo del sur del país.

De acuerdo con los datos oficiales, los costos de operación del Tren Maya desde su inauguración a finales de 2023 hasta junio de 2025 ascienden a 6,332 millones de pesos. Tan solo en la primera mitad de este año se han destinado 2,259 millones de pesos para mantenerlo en funcionamiento, lo que equivale a más de 12 millones de pesos diarios con recursos del erario.