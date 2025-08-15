JOSEFA CASTILLO ASEGURA QUE LA DISPONIBILIDAD DE MEDICINAS ES DE 75 A 90%, Y LE DICE A LA DIPUTADA FERNÁNDEZ ¡QUE DIOS LA BENDIGA! TRAS SER CUESTIONADA

Durante la comparecencia, la diputada de Movimiento Ciudadano (MOCI), Mónica Ferrández Montúfar, cuestionó a secretaria estatal de Salud, Josefa Castillo Avendaño, sobre denuncias de falta de atención y de suministro de medicamentos, situación que poco fue respondida, y se generó tensión cuando la secretaria respondió irónicamente: “Dios te bendiga, diputada”.

La situación se dio cuando la secretaria intentó responder a la diputada con datos históricos, cuando preguntó fechas para tener mejor atención médica, ginecológica y de cirugías, lo que generó que la Fernández Montufar señalara que no se estaba respondiendo su pregunta.

Castillo Avendaño explicó los avances del sistema de salud, desde el Seguro Popular en 2003 hasta el programa “Más Bienestar” en 2019, destacando la reducción de brechas de equidad y la atención a pacientes en Campeche.

Según sus cifras, la disponibilidad de medicamentos alcanza entre el 75 y 90%, dependiendo del área, y más de 1,800 profesionales trabajan en primer nivel de atención, incluyendo salud mental, que hay que priorizar.

Sin embargo, Castillo Avendaño pidió respeto porque no le gusta que cuando alguien esté hablando se rían en su cara, y aunque la diputada intentó refutar, el diputado morenista Carlos Enrique Ucán Yam, no la dejó al decirle que no se podía hacer uso del micrófono para hacer preguntas, las cuales podía hacer llegar por escrito para que se le respondiera de acuerdo al tiempo estipulado.