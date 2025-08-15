MÉXICO, GUATEMALA Y BELICE FIRMAN DECLARACIÓN DE CALAKMUL PARA PROTEGER LA GRAN SELVA MAYA
La Gran Selva Maya, considerada la segunda reserva natural más importante del continente después de la Amazonia, será protegida mediante un acuerdo histórico alcanzado por México, Guatemala y Belice, a través de la Declaración de Calakmul: Corredor Biocultural. Con esta firma se resguardarán 5.7 millones de hectáreas y se impulsará la segunda etapa del programa Sembrando Vida en Guatemala y Belice, con el fin de regenerar suelos, recuperar la cobertura forestal y mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Durante el encuentro, el primer ministro de Belice, John Briceño, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, coincidieron en que esta alianza no solo protege un ecosistema invaluable, sino que también honra el legado de la civilización maya y fortalece la cooperación regional. Subrayaron que la iniciativa busca garantizar el uso sostenible de la selva y salvaguardar los derechos humanos y culturales de los pueblos indígenas que la habitan.