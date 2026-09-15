VOCERO DE LAYDA AFIRMA QUE EL GOBIERNO HARÍA LA FERIA EN 2027, CUANDO LAYDA YA DEBERÍA HABER ENTREGADO EL PODER ¿QUÉ SE FUMA?

Enfrascado en una rueda de prensa dedicada a desacreditar al Ayuntamiento y responsabilizar a la Alcaldía de Campeche de prácticamente todo lo relacionado con la polémica de la feria, que el mismo gobierno orilló por negarle el foro Ah Kim Pech, el vocero del Gobierno del Estado terminó por soltar que el Gobierno de Layda Sansores San Román podría hacerse cargo de la feria “el próximo año”.

Al defender la capacidad del Gobierno del Estado para realizar eventos, el vocero pidió que les permitan hacerse cargo de la feria y aseguró que podrían organizarla “a gran escala”, como, dijo, ocurrió con la celebración del Día de Reyes.

“Si nos dice la alcaldía, con mucho gusto el próximo año tomamos la feria”, afirmó.