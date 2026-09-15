martes, septiembre 15, 2026
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EXCESO DE VELOCIDAD TERMINA EN APARATOSA VOLCADURA EN LA CARRETERA CAMPECHE – MÉRIDA

Una persona resultó lesionada luego de sufrir una aparatosa volcadura cuando circulaba a bordo de un Nissan March sobre la carretera Campeche-Mérida. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 30+500, en la zona de los cruces de las antenas de Xcuncheil y el municipio de Tenabo.

De acuerdo con el reporte, el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el control del automóvil, subió al camellón e invadió el carril contrario, para posteriormente salir de la carretera y terminar volcado entre el monte.

Automovilistas que transitaban por el lugar alertaron a los servicios de emergencia. Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron para valorar al lesionado.

Elementos de la Guardia Nacional también arribaron para tomar conocimiento del ∂ccıd£nt£, mientras una grúa realizó las maniobras para retirar el Nissan March, que quedó con las llantas hacia arriba y presentó d∂ñøs de consideración, por lo que fue reportado como pérdida total.

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