PLEITO ENTRE ESTUDIANTES DEL CBTA 62 TERMINA CON UN JOVEN HERIDO CON ARM4 BLANCA

Escárcega.— Una pelea entre estudiantes del CBTA 62 estuvo a punto de terminar en tragedia, luego de que uno de los jóvenes resultara con una herida en el abdomen presuntamente provocada con un arma blanca. Los hechos ocurrieron a la hora de salida, en las inmediaciones del plantel.

Un video grabado durante el incidente muestra a dos estudiantes intercambiando golpes, mientras otros jóvenes observaban la confrontación. Durante la pelea intervino una mujer, presuntamente madre de uno de los involucrados. Después de varios momentos, los estudiantes fueron separados y uno de ellos comenzó a retirarse del lugar, hasta percatarse de que presentaba una lesión en el abdomen.

En la grabación se escucha a estudiantes señalar que la herida habría sido ocasionada con un “fierro”. De acuerdo con versiones de alumnos, la mujer que intervino en la pelea presuntamente habría provocado la lesión; sin embargo, esta versión deberá ser esclarecida por las autoridades.

El joven herido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Posteriormente, familiares del lesionado se dirigieron hasta la calle 36 de la colonia Ricardo Flores Magón, donde solicitaron la presencia de elementos policiacos. Tras varios minutos, los agentes convencieron a la mujer y al otro estudiante involucrado para acudir ante la Vicefiscalía General de Justicia, donde se realizarían las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades por lo ocurrido.