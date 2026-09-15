martes, septiembre 15, 2026
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TRÁILER VUELCA EN CARRETERA SABANCUY -ISLA AGUADA Y QUEDA ATRAVESADO

Un tráiler volcó y terminó atravesado sobre parte de la carretera Sabancuy-Isla Aguada, lo que obligó a los automovilistas a realizar maniobras para poder continuar su camino.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 75.5, donde por causas hasta el momento desconocidas el conductor perdió el control de la pesada unidad, que terminó recostada sobre uno de sus costados.

El tráiler quedó invadiendo aproximadamente la mitad de la vía, situación que complicó la circulación y representó un riesgo para quienes transitaban por este tramo carretero. De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas y el percance únicamente dejó daños materiales de regular cuantía.

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