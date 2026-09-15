martes, septiembre 15, 2026
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ACTUALIZACIÓN: ESCÁRCEGA: MADRE E HIJO SE ENTREGAN TRAS PLEITO EN EL CBTA 62 QUE DEJÓ A UN ESTUDIANTE HERIDO

Tras la pelea registrada a las afueras del CBTA 62, una mujer y su hijo, este último involucrado en la confrontación entre estudiantes que terminó con un joven herido con arma blanca, fueron trasladados a la Vicefiscalía General de Justicia para continuar con las investigaciones.

De acuerdo con la información recabada, elementos policiacos acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón, donde permanecían la mujer y el estudiante. Después de más de una hora de diálogo y labores de convencimiento por parte de los agentes, la mujer accedió a salir del cuarto que renta y, junto con su hijo, abordó una patrulla para ser trasladada ante la autoridad ministerial.

La Vicefiscalía continuará con las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió la lesión con arma blanca durante la pelea y determinar las responsabilidades correspondientes. Por su parte, familiares del estudiante lesionado acudirían a presentar la denuncia correspondiente por los hechos.

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