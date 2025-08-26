ATAQUE ARMADO CONTRA EN LA COLONIA RENOVACIÓN II; NO HAY LESIONADOS

Un vehículo tipo pochimóvil fue atacado a balazos la tarde de este martes en la colonia Renovación II de Ciudad del Carmen, sobre la calle Atasta. A pesar de la agresión, no se reportaron personas lesionadas.

El hecho generó alarma entre vecinos y transeúntes de la zona, quienes alertaron a las autoridades a través del número de emergencias. Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y aseguraron el perímetro para evitar el acceso de curiosos.

Minutos después, personal de la Vicefiscalía de Ciudad del Carmen se presentó para dar inicio a las indagatorias correspondientes, recopilando indicios en el sitio y entrevistando a posibles testigos, con el objetivo de dar con los responsables de la agresión.